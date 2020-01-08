Богдан Киселевич: «Запахло керосином, мы собрались и выиграли»

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич после победы над московским «Динамо» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

— Не совсем нравилось, как мы играли последние матчи. Сегодня вышли предельно мотивированными, — сказал Киселевич. — В конце игры было заметно, что у «Динамо» матч второй день подряд. На самом деле, бэк-ту-бэк- это даже кайф. Чем больше игр, тем лучше. В первом периоде хозяева нас даже где-то переиграли, но мы вышли с другим настроением на второй период. Удаление Науменкова нас сплотило. Запахло керосином, мы собрались и выиграли. (Алена Гребенькова)