Богдан Киселевич: «В КХЛ есть много хороших моментов, которых нет в НХЛ»

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич в интервью «СЭ» сравнил КХЛ и НХЛ. Прошлый сезон он провел во «Флориде» и «Виннипеге».

— Нам нужно идти свои путем, — отметил Киселевич. — В КХЛ есть много хороших моментов, которых там нет. Например, игровое мышление, заряженность на пас и многое другое.

— Сейчас у нас уменьшили площадки, и команды заиграли совсем по-другому. Они как будто по рельсам бегают. Заметили, что игра упростилась?

— Да, есть такое. Заметил, когда играли с «Амуром» и с «Северсталью». Они даже не старались нас обыгрывать из-за страха допустить ошибку. Поэтому если мы переходим на зрелищный хоккей — нужно развязывать руки и хоккеистам, и тренерам. Давать им право на ошибку, а не угрожать увольнением. В КХЛ нет драфта — значит, нужно готовить своих молодых игроков. Это дешевле, чем выкупать их потом, как, допустим, выкупили меня. Тренерам дают испытательный срок — год или полгода. Что он за это время может предпринять? Нужно два года минимум. Плюс ни у кого нет стратегии. Нельзя так часто менять тренеров.

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