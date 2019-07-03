Богдан Киселевич: "От перехода в ЦСКА испытываю классные чувства: вернулся в свою команду"

Защитник Богдан Киселевич прокомментировал возвращение в ЦСКА. 1 июля армейцы объявили о подписании трехлетнего контракта с 29-летним хоккеистом. Цвета ЦСКА он защищал с 2014 по 2018 год, а прошедший сезон провел в НХЛ в составе "Флориды" и "Виннипега".

– От перехода в ЦСКА испытываю классные чувства, – цитирует официальный сайт ЦСКА Киселевича. – Не терпится встретиться с ребятами, соскучился по ним. 4 года здесь играл, и вернулся в "свою" команду. И возвращение в Россию тоже добавляет позитива. Семья рада и адаптироваться не придется. Мы же на родине.

Цели перед собой ставлю как и всегда – самые высокие. Они совпадают с тем, что все болельщики ждут от ЦСКА.