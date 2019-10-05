Богдан Киселевич: «Играть в КХЛ становится интереснее»

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич признался, что многое в КХЛ становится все лучше. 3 октября армейцы проиграли в регулярном чемпионате «Витазю».

— Бывают такие игры, что не залетают шайбы в ворота команды соперника, — цитируют «Известия» Киселевича. — Тем более это заметно на фоне матче со «Спартаком», где мы реализовали все моменты, которые имели. Не знаю, может, нам за ту встречу пришла обраточка. В таких ситуациях надо искать любую возможность забить — не важно, головой или коньком. Главное, сравнять счет.

У нас каждая команда конкурент, а в исполнении «Витязя» мы увидели то, чего ожидали. Сейчас этот соперник на ходу, у него всё получается, поэтому мы понимали, что будет тяжелая игра. Так и получилось. Слабо сыграли в меньшинстве, раз «Витязь» дважды нам забил. Но вообще здорово, что есть такая команда, которая удивляет публику. Мне кажется, в КХЛ многое идет в сторону улучшения. И конкуренция выше, и таблица плотнее. Играть становится интереснее, поскольку не знаешь, чего ожидать от команд. И это в плюс лиге и болельщикам.