Боченски и Фрэттин возобновили тренировки с "Барысом"

Нападающие "Барыса" Брэндон Боченски и Мэттью Фрэттин, получившие повреждения в матче с "Салаватом Юлаевым", возобновили тренировки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

- Боченски и Фрэттин вернулись к тренировочному процессу после двух дней отдыха. Ребята занимаются, параллельно проходят медицинские тесты на предмет понимания степени тяжести повреждений, - говорится в заявлении пресс-службы "Барыса". - Пока конкретных заявлений медицинского штаба нет, сказать, что именно с ребятами, мы не можем. Не стоит исключать их появление на площадке в ближайшей игре 12 февраля, следующие пять дней тренировок, процедур и заключение медицинского штаба покажут готовность игроков к выходу на лед.

Боченски и Фрэттин получили повреждения в первом периоде игры с "Салаватом Юлаевым", столкнувшись друг с другом на высокой скорости.