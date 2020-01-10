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Бочаров заменит Самонова на звездном уик-энде в Москве

18:54

Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров заменит в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ своего коллегу по амплуа Александра Самонова, сообщает официальный сайт КХЛ. Голкипер СКА был выбран в коанду дивизиона Боброва представителями СМИ, но получил травму. Бочаров стал вторым в голосовании.

В нынешнем сезоне Бочаров провел 39 матчей в регулярном чемпионате, одержал 22 победы, отражая в среднем 93,7 процента бросков и пропустив 67 шайб.

Матч звезд КХЛ состоится 19 января на «ВТБ Арене парк».

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2020/01/10/464328.html

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