Бочаров заменит Самонова на звездном уик-энде в Москве

Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров заменит в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ своего коллегу по амплуа Александра Самонова, сообщает официальный сайт КХЛ. Голкипер СКА был выбран в коанду дивизиона Боброва представителями СМИ, но получил травму. Бочаров стал вторым в голосовании.

В нынешнем сезоне Бочаров провел 39 матчей в регулярном чемпионате, одержал 22 победы, отражая в среднем 93,7 процента бросков и пропустив 67 шайб.

Матч звезд КХЛ состоится 19 января на «ВТБ Арене парк».