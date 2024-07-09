Бочаров подписал однолетний контракт с «Торпедо»

Вратарь Иван Бочаров присоединился к «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Контракт 29-летнего хоккеиста рассчитан на один год.

«Желаем новому стражу ворот отличной игры в составе «Торпедо» и ярких побед с нашей командой!» — говорится в заявлении нижегородцев.

Бочаров является воспитанником московского «Динамо». В КХЛ он дебютировал в сезоне-2017/18, после чего также стал регулярно получать приглашения в сборную России, в том числе — на чемпионат Мира 2021 года.

Прошлый сезон голкипер провел в «Локомотиве», с которым дошел до финала Кубка Гагарина.