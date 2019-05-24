Бочаров подписал двухлетний контракт с "Динамо"

Голкипер Иван Бочаров подписал односторонний контракт с "Динамо", сообщает официальный сайт бело-голубых. Соглашение с 24-летним голкипером рассчитано на два года.

- "Динамо" — мой родной клуб и в первую очередь я хотел продолжить играть именно здесь, - сказал Бочаров в интервью клубной пресс-службе. - Ожидаю, что соберется хороший коллектив, мы сплотимся и станем одной семьей. Конечно же, главная цель — Кубок Гагарина!

Иван Бочаров подписал односторонний контракт с «Динамо» на 2 года!



Пресс-служба бело-голубых пообщалась с голкипером: https://t.co/vwRU8iJoJD pic.twitter.com/ddYMw5drQW — «Динамо» Москва (@dynamo_ru) 24 мая 2019 г.

В минувшем сезоне Бочаров провел 44 матча за "Динамо", в которых пропустил 77 шайб.

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