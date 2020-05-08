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Бочаров перезаключил контракт с московским «Динамо»

11:57
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Голкипер Иван Бочаров перезаключил контракт с московским «Динамо». Новое соглашение действует до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Воспитанник динамовской школы последние три сезона провел в родной команде. В минувшем сезоне Бочаров провел рекордные для себя 50 игр. Одержал 26 побед, шесть из которых стали «сухими» для голкипера. Процент отраженных бросков составил 93,5.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/108081-ivan_bocharov_perezaklyuchil_kontrakt_s__klubom

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