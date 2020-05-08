Голкипер Иван Бочаров перезаключил контракт с московским «Динамо». Новое соглашение действует до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

? Иван Бочаров перезаключил контракт с московским «Динамо»!



Новое соглашение действует до 2022 года.



Подробнее: https://t.co/cEiqA4J28O#МыДинамо pic.twitter.com/s8QvNCgSZb — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) May 8, 2020

Воспитанник динамовской школы последние три сезона провел в родной команде. В минувшем сезоне Бочаров провел рекордные для себя 50 игр. Одержал 26 побед, шесть из которых стали «сухими» для голкипера. Процент отраженных бросков составил 93,5.