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Сегодня, 15:50

Бочаров, Никишин и Йип стали лучшими игроками октября в КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала лауреатов второго месяца регулярного чемпионата, сообщает сайт лиги.

Лучшим вратарем признан Иван Бочаров («Локомотив»), одержавший 4 победы в 6 матчах (94,8% сэйвов, коэффициент надежности 1,42) при двух играх на ноль.

Лучшим защитником выбран Александр Никишин (СКА), набравший 11 (2+9) очков в 13 матчах месяца при полезности «+7».

Лучшим нападающим стал Брэндон Йип («Куньлунь»), набравший 15 (8+7) очков в 14 матчах месяца.

Нападающий Ярослав Лихачев («Амур») стал лучшим новичком октября в КХЛ. В 11 матчах месяца 21-летний форвард набрал 6 (3+3) очков.

Источник: https://www.khl.ru/news/
Брэндон Йип
Иван Бочаров
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