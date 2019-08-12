Бочаров начнет сезон первым номером в "Динамо"

Главный тренер "Динамо"​ Владимир Крикунов поделился впечатлениями от победы в Кубке губернатора Нижегородской области. В финальном матче москвичи обыграли "Торпедо" (2:1).

– Победа на турнире далась нелегко, – цитирует Крикунова официальный сайт лиги. – Сами видите, как здесь проходят матчи. Если выделять какую-то встречу, то я бы отметил первый поединок против "Торпедо". Состав на финал был, наверное, оптимальным. Уже сейчас можно сказать, что сезон в воротах команды начнет Иван Бочаров. Он и в прошлом сезоне сыграл больше, чем Александр Еременко.

В минувшем сезоне Бочаров провел 44 матча за "Динамо", в которых пропустил 77 шайб.

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