КХЛ назвала лучших игроков недели, информирует сайт лиги. Лучшим вратарем признан Иван Бочаров («Динамо» Мск), в двух матчах недели не пропустивший ни одной шайбы и отразивший в общей сложности 60 бросков. «Сухари» во встречах с «Куньлунем» и «Спартаком» стали для голкипера «Динамо», соответственно, четвертым и пятым в нынешнем чемпионате. Безголевой отрезок Бочарова продолжается и составляет на данный момент 125 минут 04 секунды.

Лучшим защитником признан Якуб Ержабек («Витязь»), вместе с командой одержавший победы в двух из трех матчей недели, забивший в них 3 гола при показателе полезности (+1). Чешский защитник отметился 6 бросками по воротам, заблокировал 5 бросков, в среднем проводил на льду 23 минуты 6 секунд.

Лучшим нападающим признан Сергей Шумаков («Авангард»), одержавший вместе с командой победы в двух матчах недели и набравший в них 6 (2+4) очков (лучший результат недели). Оба гола Шумакова, в матчах против «Трактора» (гостевом) и «Адмирала» стали победными. Также в обеих играх Шумаков делал по две результативные передачи. Нападающий омской команды не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+6) (лучший результат недели).

Лучшим новичком признан вратарь Янис Ворис («Динамо» Р), в двух матчах недели не пропустивший ни одной шайбы и отразивший в общей сложности 38 бросков. В гостевой игре против минского «Динамо» 19-летний голкипер вышел на замену, а в следующем матче против «Барыса» (третьем по счёту в КХЛ) оформил первый «сухарь» в карьере.