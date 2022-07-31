Бобровский провел мастер-класс для вратарей академии СКА

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский провел мастер-класс для голкиперов академии СКА.

«По возможности стараюсь проводить такие мероприятия. Думаю, это полезно для детей, для начинающих вратарей. Работали как со старшей группой, так и с вратарями помладше. Ребята стараются, им интересно работать на льду, видно, что глаза горят. Меня это тоже заряжает. В основном делали базовые элементы, но, на мой взгляд, из них и состоит весь высший пилотаж. Моя задача — подсказать ребятам, мотивировать их.

Дать им понять, что нужно работать и уделять внимание мелочам и постепенно, потихоньку строить из себя больших вратарей. Важно, что я не только прошел весь путь становления, но и являюсь действующим игроком, то есть не после завершения карьеры пришел. Ребята все видят, смотрят, следят — мы вместе переодевались, в зал сходили, заминались вместе — для них это тоже большая мотивация, большой опыт", — сказал Бобровский.