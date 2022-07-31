Бобровский провел мастер-класс для вратарей академии СКА
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский провел мастер-класс для голкиперов академии СКА.
«По возможности стараюсь проводить такие мероприятия. Думаю, это полезно для детей, для начинающих вратарей. Работали как со старшей группой, так и с вратарями помладше. Ребята стараются, им интересно работать на льду, видно, что глаза горят. Меня это тоже заряжает. В основном делали базовые элементы, но, на мой взгляд, из них и состоит весь высший пилотаж. Моя задача — подсказать ребятам, мотивировать их.
Дать им понять, что нужно работать и уделять внимание мелочам и постепенно, потихоньку строить из себя больших вратарей. Важно, что я не только прошел весь путь становления, но и являюсь действующим игроком, то есть не после завершения карьеры пришел. Ребята все видят, смотрят, следят — мы вместе переодевались, в зал сходили, заминались вместе — для них это тоже большая мотивация, большой опыт", — сказал Бобровский.
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|Куньлунь
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|Локомотив
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|Северсталь
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|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|Торпедо
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|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|Авангард
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|3
|Адмирал
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|Ак Барс
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|5
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|6
|Барыс
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|7
|Металлург
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|8
|Нефтехимик
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|9
|Сал. Юлаев
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|0
|10
|Сибирь
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|0
|11
|Трактор
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|0
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|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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