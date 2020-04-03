Бобков рассказал, почему стал активнее руководить обороной

Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков в интервью «Известиям» отметил, что стал гораздо активнее руководить обороной. По его мнению, Вячеслав Войнов добавил команде возможностей.

— Как изменилось ваше взаимодействие с обороной с появлением игрока такого класса, как Вячеслав Войнов?

— Наш тренерский штаб постоянно требует от вратарей руководить обороной. Поэтому в последние два года я в этом плане очень поменялся — практически не замолкаю на льду. А приход Славы Войнова, конечно, добавил нам возможностей. Ничего не скажешь, мастер с большой буквы, который находит выход практически из любой ситуации. Видение площадки, бросок, игровое мышление у него совершенно невероятные. Считаю, это лучший защитник КХЛ прошедшего сезона. Будет жаль, если он уйдет из «Авангарда».

— Почему раньше вы не так активно руководили обороной?

— Не было договоренностей с защитниками. Я мог что-нибудь говорить, а они не понимали, что имею в виду. С приходом в «Авангард» Хартли мы сели с защитниками и нападающими, договорились, что есть определенные слова, означающие определенные вещи. Все это было прописано на одной странице. И каждый игрок знал, что происходит, если я кричу какое-то конкретное слово. Просто сели, проговорили варианты общения на льду и запомнили их. Так стало легче играть.