Бобков на два года продлил контракт с «Авангардом»

«Авангард» продлил контракт с вратарем Игорем Бобковым на два года, сообщает официальный сайт клуба.

28-летний Бобков провел за омскую команду 99 матчей, в которых одержал 54 победы. В нынешнем сезоне голкипер сыграл в 31 матче и одержал 17 побед при коэффициенте надежности 1,85 и 92,6 процента отраженных бросков.

— Игорь постоянно прогрессировал в нашей команде, — заявил президент «Авангарда» Максим Сушинский. — В прошлом сезоне ему пришлось вступать в игру первым номером, и он достойно выдержал это испытание. В регулярном чемпионате, а затем и в плей-офф надежная и стабильная игра Бобкова позволяла полевым игрокам чувствовать себя максимально уверенно на площадке, что сказалось на результате — «Авангард» впервые за долгое время вышел в финал Кубка Гагарина. Игорь работает над собой, улучшает навыки, набирает опыт, призывается в сборную России. Он сам очень хотел продолжать выступать в «Авангарде», так что мы рады объявить о продлении контракта с Бобковым.