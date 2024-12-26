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Сегодня, 22:11

Бобков может заработать в «Нефтехимике» почти 30 миллионов за два сезона

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Вратарь Игорь Бобков подписал контракт с «Нефтехимиком» до конца сезона-2025/26.

Как стало известно «СЭ», зарплата 33-летнего россиянин в этом сезоне составит около 8 миллионов рублей, в следующем — 20.

В этом сезоне Бобков провел за «Амур» 20 матчей в FONBET чемпионате КХЛ, в которых одержал 3 победы при коэффициенте надежности 2,97, отражая 89,7 процента бросков по воротам. 19 декабря команда из Хабаровска расторгла соглашение с вратарем.

Игорь Бобков
КХЛ
ХК Нефтехимик
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