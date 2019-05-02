Перевес оказался минимальным – 56 голосов, 28,18% против 27,73%, и по итогам голосования болельщиков G-Drive лучшим игроком плей-офф был признан @IgorBobkov!

Спасибо за участие в опросе! Поздравляем Игоря с этой наградой и желаем успехов в новом сезоне! 👏🎁💪 #GDrive #этомощно pic.twitter.com/G58co8YF0Z