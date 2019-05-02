Вратарь "Авангарда" Игорь Бобков признан лучшим игроком Кубка Гагарина по версии болельщиков, сообщает официальный Твиттер омичей.
Среди претендентов также были: Коди Фрэнсон, Тэйлор Бек, Алексей Емелин, Сергей Шумаков, Алексей Бондарев, Илья Михеев, Вилле Покка, Денис Зернов и Артем Манукян.
– Перевес оказался минимальным – 56 голосов, 28,18 процентов против 27,73, – написано в Твиттере "Авангарда".
"Авангард" дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл ЦСКА (счет в серии – 0:4).
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