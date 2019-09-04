Боб Хартли: «Залог успеха в матче с «Йокеритом» был в игре Бобкова и в нейтрализации меньшинства»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после победы над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1) отметил, что залогом успеха стала игра вратаря Игоря Бобкова и нейтрализация меньшинства.

— Еще одна большая победа на выезде, — цитирует пресс-служба клуба Хартли. — Позавчера мы обыграли действующего чемпиона — ЦСКА, затем прилетели в Хельсинки, где нам предстояла встреча с сильной командой, в составе которой играют габаритные силовые хоккеисты. Мы сказали нашим игрокам, что они должны быть готовы. Отличный вышел матч. Залог успеха сегодня был в игре Игоря Бобкова и в нейтрализации меньшинства. Мы очень уверенно сыграли в обороне. Мы открыли счет в сегодняшнем матче и затем продолжили активно действовать. Если мы допускали ошибки, на последнем рубеже нас выручал Игорь Бобков, совершая важные спасения. Все игроки, в том числе Вилле Покка, заблокировали большое количество бросков перед воротами. Важная выездная победа для нас.

— Почему не играл Алексей Емелин?

— У него повреждение.

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей