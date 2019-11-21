Боб Хартли: «За всю карьеру никогда не видел такого обвала травм»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:2 ОТ).

— Поздравляю команду «Автомобилист» с отличной игрой, — цитирует официальный сайт «Авангарда» Хартли. — Я согласен с Андреем Алексеевичем, что матч получился хорошим, интенсивным. Думаю, что обе команды не давали много пространства друг другу, и оба вратаря сыграли отлично. В принципе, обе команды создали не так много голевых моментов и много времени проводили в нейтральной зоне. Противник забросил и затем немного подзакрылся, но затем в третьем периоде поднажали, прибавили энергии, и нам удалось сравнять счёт и перевести игру в овертайм. Уже в овертайме мы обменялись моментами, у Семенова был хороший шанс, но, к сожалению, нам не удалось забросить этот победный гол. Мы взяли одно важное очко.

— Десятый игрок основного состава травмирован. Видите ли вы какую-то систему в травмах, или это все каждый раз — отдельный случай?

— Вы знаете, здесь нет никакой системы. Широков просто упал на лед, ну и в принципе все повреждения были получены в абсолютно разных игровых ситуациях. По большому счету, в том году мы играли так же. За всю свою тренерскую карьеру в Швейцарии, НХЛ, на международных турнирах я никогда не видел такого обвала травм. И здесь мы ведём речь не только о травмах, но и о каких-то мелких операциях, которые переносят наши ребята.

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