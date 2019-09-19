Боб Хартли: «Все выступили единым целым»
20:25
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча с «Салаватом Юлаевым» (5:2).
— Хорошая, умная, выездная победа, — цитирует тренера официальный сайт команды из Уфы. — Мы сразу захватили лидерство в матче. Смена за сменой — это была великолепная битва двух команд, агрессивный и качественный хоккей. Каждый в нашей команде помогал друг другу: звено Грачева — два гола в большинстве, Судницин сыграл отлично — все выступили единым целым. Это важная выездная победа.
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