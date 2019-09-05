Боб Хартли впечатлен Войновым

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли в интервью «СЭ» признался, что защитник команды Вячеслав Войнов удивил его. По его мнению, хоккеист может играть еще сильнее.

— Одно из важных изменений — Вячеслав Войнов. Вы удивлены тому, что увидели в его исполнении?

— Невероятно удивлен. Слава сыграл всего около 100 матчей за последние четыре года. Это очень мало. И к тому же пропустил последний год. Наша задача в случае Войнова — потихоньку его подтягивать, но куда важнее — сохранить его здоровым. Это мое желание номер один. Потому что я знаю, что он так или иначе покажет свой талант, свой игровой интеллект. И он еще прибавит, получив достаточно практики. Мы мониторим его игровое время, хотим, чтобы он чувствовал себя комфортно. И понимаем, что ему во многом еще надо догонять остальных. Цель — чтобы в феврале мы смотрели на Войнова и говорили «вау». Мы уже так говорим, но пока он показывает лишь 50 процентов от того, на что способен.

— То есть он может играть еще сильнее?

— Безусловно. И это же очевидно. В НХЛ он был звездой. И по-прежнему хорошо катается. Да, травм было очень много. И практики, соответственно, не было, в связи с чем появляется задача перепрограммировать собственное тело, изменить систему каждодневной подготовки. Для него у нас будет специальная программа. В моей карьере было несколько случаев, когда мне приходилось возвращать в большой хоккей игроков после серьезных травм. Так что опыт у меня есть. (Игорь Еронко)

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