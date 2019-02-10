Боб Хартли: "Важна "химия" внутри звеньев"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли рассказал о готовности команды к выездному матчу в рамках регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала"​, сообщает официальный сайт клуба из Омска.

– Как проходит подготовка к последнему выезду в регулярном чемпионате? Какие задачи ставятся прежде всего?

– Сейчас у нас отличные тренировки: напряженные, интенсивные. Ребята получили два выходных. Это их заслуженный отдых. Нам предстоит выездная серия из трех матчей, потом одна домашняя игра, которая станет заключительной в регулярном чемпионате, а потом плей-офф. Каждый матч важен. Мы понимаем, что нужно двигаться вперед шаг за шагом, и все компоненты будут важны, – приводит слова Хартли пресс-служба "Авангарда".

– Как подготовка к играм плей-офф отличается от подготовки к играм регулярного чемпионата?

– Всегда приходится делать небольшие изменения. Когда играешь против очередной команды, приходится немного подстраиваться, но нет необходимости менять тактику целиком, потому что это может только запутать твоих игроков. Если говорить о плей-офф, то в теории это могут быть семь игр с одним и тем же противником, и, конечно, это будет борьба не только физическая, но и психологическая. Когда ты встречаешься с одним и тем же соперником несколько раз подряд и хорошо его знаешь, нужно искать какие-то психологические аспекты, за счет которых можно победить.

– Вы будете тасовать звенья и давать больше игрового времени лидерам?

– Всегда есть возможность поменять звенья, но одно неудачное выступление или травма могут изменить ситуацию. Я не могу сказать, что мы привязаны к сочетаниям в звеньях или к их порядку. Главное, это "химия" внутри них. А сейчас нам очень нравится, как взаимодействуют партнеры в своих тройках и пятерках.

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