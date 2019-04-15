Боб Хартли: "В первые 40 минут у нас было больше моментов, чем у ЦСКА"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) во втором матче финала Кубка Гагарина. Счет в серии – 2-0 в пользу армейцев.

– Тяжелое поражение. Мы сыграли очень хороший матч. В принципе, обе команды сыграли хорошо. Жесткая была игра, держался высокий темп. В первые 40 минут у нас даже моментов было больше. Вот в третьем периоде ЦСКА чаще доставлял шайбу до наших ворот и забил. Мы хотели внести ряд корректив, чтобы лишить армейцев преимуществ. Это удалось. ЦСКА – очень хорошая команда. С очень глубоким составом.

Сейчас мы переезжаем в Балашиху. И там мы должны сыграть лучше. Все в наших руках. Мы не ищем оправданий. Мы отлично сыграли. Они отлично сыграли. И были лучше на одну шайбу.

– Что именно вы изменили, чтобы справляться с форчеком ЦСКА?

– Мы внесли ряд изменений, и я думаю, что они сработали на нас. (Игорь Еронко)