Главный тренер «Авангарда» и команды дивизиона Чернышева Боб Хартли поделился мнением об игре нападающего Линуса Умарка в воротах сборной дивизиона во встрече за бронзу Матча звезд.

В матче за третье место в звездном уик-энде КХЛ команда дивизиона Чернышева одержала победу над дивизионом Харламова в серии буллитов (9:8 Б).

— Сэйв Умарка в серии буллитов — это просто фантастика. Он выиграл для нас бронзу. Он лучший игрок Матча звезд. Лучшее выступление полевого игрока в воротах, что я когда-либо видел.

— Почему вы сами не вышли в ворота? Вы же вратарь.

— Мое место на лавке. Да, я помню, как Зинэтула Билялетдинов вышел на лед в прошлом году. Но он — не просто знаменитый тренер, он еще и игрок знаменитый. А я — просто старый тренер. И Матч звезд — он для игроков. Они делают шоу. Для меня честь их тренировать. (Игорь Еронко)