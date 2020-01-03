Боб Хартли: «У Шумакова было огромное количество моментов, просто ему не везло»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил игру команды в матче регулярного чемпионата против «Адмирала» (4:1).

— В первую очередь хочу сказать, что для всей команды «Адмирал» была крайне непростая ситуация. Мы все знаем, какие сложности они испытывали с приездом сюда и только в 14.30 прибыли на арену. Что касается нас, мы должны были и хотели хорошо начать, стартовать с первых же минут, захватить преимущество, не дать противнику никакого пространства на льду. Провели хороший первый период и дальше продолжали прогрессировать, во втором и третьем. Два гола в большинстве, отличная нейтрализация меньшинства, хорошая игра в равных составах. Поэтому я горжусь всеми ребятами и думаю, что это хорошая командная победа, хорошее начало нового календарного года, — приводит слова тренера официальный сайт «Авы».

— Что скажете о возвращении Дениса Зернова на лед?

— Мы очень рады его возвращению в состав команды. Я видел, насколько усердно он тренировался в зале с другими травмированными ребятами, сколько работы он проделал. Что касается медицинских показателей, то он на 100 процентов восстановился и полностью выздоровел. Но мы еще видим, что он все-таки еще не играет на своих полных скоростях. Это абсолютно нормально: в каких-то моментах он, может быть, сомневается. Ему потребуется время, чтобы вновь влиться, почувствовать шайбу, приобрести уверенность во взаимодействии со своими партнерами. Мы знаем, насколько он хороший игрок и профессионал, и какую большую роль он играет для нашей команды.

— Сергей Шумаков в последних трех играх набирает очки: стабильно забрасывает и делает передачи. На ваш взгляд что послужило таким стимулом? Тот факт, что ходили слухи об его обмене или же как-то поговорили с ним, и он разыгрался?

— Что касается Шумакова, то мы разговариваем с каждым игроком без исключений: у нас отличное взаимопонимание и общение между игроками и тренерским штабом. Посмотрите: у Шумакова было огромное количество моментов, просто ему не везло, и шайба не залетала. Ну а здесь, если говорить в целом о звене Шумаков — Семенов — Кошелев, то думаю, это лучшее звено, которое действует в расстановке 5 на 5. Они создают много моментов, разыгрывают хорошие комбинации в нападении. Шумаков — забивной игрок: конечно же, он имеет определенные высокие ожидания от самого себя, смотрит на табло и ориентируется именно на статистику, на свои забитые голы и отданные передачи. Здесь ситуация отличается, скажем, от ребят, которые действуют в меньшинстве, или блокируют броски, или играют в разрушающих звеньях. Он должен забивать, от снайперов именно этого и ждут. Что касается слухов об обмене и так далее, то, естественно, они исходят не от нас. В наше время очень много всяких информационных платформ, на которых могут рождаться различного рода сведения и сплетни. Какие-то отчасти являются правдой, а другие — нет, но здесь мы ничего не можем поделать. Единственное, что хочу сказать — мы очень рады, что Сергей Шумаков в нашей команде.