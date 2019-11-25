Боб Хартли: «Терещенко мы знаем, как одного из опытнейших мастеров КХЛ»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о нападающем Алексее Терещенко, который заключил с клубом просмотровый контракт.

— Какую роль отводим Терещенко? Со всеми этим потоком травм и болезней мы ищем возможности замены отсутствующих игроков, — приводит слова Хартли официальный сайт омичей. — Терещенко мы знаем, как одного из опытнейших мастеров КХЛ. Посмотрим его в деле, тем более, он играет на позиции центрального нападающего, а это для нас сейчас крайне важно.

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