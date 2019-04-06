Боб Хартли: "Сложно критиковать кого-то после двух овертаймов"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли – о пятом матче финала "Востока" с "Салаватом Юлаевым" (2:3 2ОТ). Счет в серии: 3-2 в пользу омичей.

– Отличное сражение мы увидели на льду, – заявил Хартли. – Сложно критиковать кого-то, когда дело доходит до второго овертайма. Шансы были и у нас, и у соперника. "Салавату" удалось воспользоваться своей возможностью, поэтому он победил.

– Насколько тяжело психологически проиграть в овертайме?

– Так вышло. Нужно оставить все позади и двигаться только вперед. Все наши игроки – это сплоченная семья. Все стараются

– Летит в Уфу Тэйлор Бек?

– Пока не знаю. Надо пообщаться в врачами. Ему намного лучше.

– Как вам первая тройка соперника?

– Именно они определили исход матча. Благодаря нему выбили Магнитогорск.

– Оправданно было удаление Зернова в овертайме?

– Я никогда не обсуждаю работу арбитров, – сказал Хартли.

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