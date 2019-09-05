Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли в интервью «СЭ» отметил, что ему нравятся разные размеры площадок в КХЛ. По его словам, он использует сво. систему независимо от размеров.

— Почему вас настолько не заботят разные размеры площадок в этом сезоне? Все тренеры жалуются.

— Потому что это же круто! Матчи будут очень разными по наполнению. В Питере на маленькой площадке вы же видели — там совсем времени нет на решения. Только шайбу принял — в тебя уже влетают. Это все тот же хоккей, но он другой. В Балашихе у нас «средний» размер — 28 метров. И там все то же будет по-другому. Будут и персональные отличия для хоккеистов: для крупных, медленных, быстрых, маленьких. Все они будут чувствовать себя по-разному на разных размерах. Где-то им будет комфортнее, где-то — наоборот. У меня простой подход: я всегда использовал свою энхаэловскую систему, на каком бы льду ни играл. В Швейцарии площадки большие. Но это мне не мешало — я сумел донести до хоккеистов систему. И с «Авангардом» было так же. (Игорь Еронко)

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