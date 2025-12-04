Хартли — о победе «Локомотива» над «Амуром»: «Здорово, что большинство проявили инстинкт убийцы»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подвел итоги матча против «Амура» (3:0) в FONBET чемпионате КХЛ.

— Очень важная победа для нас, серьезный тест из-за последних результатов. Отпечаток на игру наложил и дальний перелет. Естественно, основная работа была сделана хоккеистами на льду, но отмечу наших медиков, кто посоветовал лететь прямо к игре. Мы отлично вошли в матч, была хорошая энергия. После двух периодов отсутствовали голы, поэтому первая шайба была очень важна. Здорово, что большинство проявили инстинкт убийцы. Полунин поставил точку в матче. Отличная победа, — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

Ярославский клуб прервал серию из 3 поражений и с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.