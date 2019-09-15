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Боб Хартли: «Первый гол соперника смутил «Авангард»

21:45
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли признал закономерность поражения команды в матче с «Торпедо» (0:3).

— Хорошая игра, мы начали неплохо, но первый гол соперника смутил нас, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. - Во втором периоде легко играли и за это были наказаны. «Торпедо» играло лучше нас и заслужило эту победу.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/09/15/456167.html

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