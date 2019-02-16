Боб Хартли: "Овертайм – это как подбрасывать монетку"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над "Барысом" (2:1 Б) отметил, что игроки его команды продемонстрировали желание биться и бороться.

– Отличная игра в исполнении обеих команд, – приводит официальный сайт казахстанского клуба слова Хартли. – Весь сезон матчи с "Барысом" получаются такие увлекательные и интересные, с непредсказуемым сценарием. В этом матче было то же самое. Мы начали очень здорово, затем "Барыс" вернулся в игру. Игра могла сложиться в обе стороны. Оба вратаря отличались великолепными сэйвами. В частности, наш вратарь Игорь Бобков при счете 1:1 сделал, наверное, сэйв года, когда был бросок в упор. Все игроки демонстрировали желание биться, бороться. Всех поздравляю с хорошей игрой.

– Вы выиграли четыре матча у "Барыса", есть какой-то секрет или вы по-особому настраиваете свою команду?

– Мы играли дополнительное время, и это как подбрасывать монетку. Шансы были в обе стороны. В то же время, мы можем встретиться в плей-офф. Там уже игры "3 на 3" не будет. Но и до плей-офф еще достаточно времени.