Боб Хартли ответил Житнику: «Я выиграл Кубок Стэнли на третий год работы с «Колорадо»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли в интервью «СЭ» отметил, что с «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли на третий год работы. Ранее защитник Алексей Житник назвал Хартли тренером одного сезона.

— Весной Алексей Житник заявил, что вы — тренер одного сезона.

— Серьезно? Я даже не знал. Я выиграл Кубок Стэнли на третий год работы с «Колорадо». И четыре года подряд мы с «Эвеланш» выходили в финал «Запада». «Атланта» под моим руководством вышла в плей-офф, единственный раз за 10 или 11 лет. И, по-моему, мы вышли в плей-офф на третий год моей работы. С чего он это вообще взял? Может, он на меня за что-то сердится. Мы с ним проработали месяца два-три. И под самый конец его карьеры. Когда он перешел к нам в «Атланту», был мало на что способен, просто потому что его карьера близилась к завершению. Возможно, его расстроило, что я не давал ему много игрового времени. Не знаю, зачем он это сказал, да и не хочу спорить. Хочет думать так — пусть думает. (Игорь Еронко)

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