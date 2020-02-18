Боб Хартли: «Очень разочаровывающее выступление «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал гостевое поражение от «Ак Барса» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— «Ак Барс» полностью заслужил победу, — подчеркнул Хартли. — Нам особо нечего сказать по игре. Очень разочаровывающее выступление с нашей стороны. Особенно в первые 50 минут. Очень расстроен из-за Эмиля Гарипова. Мы бросили его на растерзание. Оставили его на одного. А для него это был очень важный матч.

— Может ли Гарипов стать первым номером «Авангарда»?

— У нас два первых номера. И нам очень повезло. Потому что редко получается заполучить такого сильно вратаря по ходу сезона. Помимо всего прочего, Гарипов и Бобков друзья. Я даже не переживаю за то, кто у нас в воротах. Нет никакого беспокойства, кто бы ни выходил в старте.

— Шесть попыток в большинстве и всего один голевой момент. Что не сработало из ваших задумок и почему?

— Мы просто играли плохо. Вот и все. (Игорь Еронко)