Боб Хартли: "Очень хорошая выездная игра для нас"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли после первого матча четвертьфинала Кубка Гагарина против "Барыса" (3:1) остался доволен игрой команды. По его словам, соперник также хорошо проявил себя.

– Очень хорошая выездная игра для нас. Мы провели несколько дней тренируясь, хороший тренировочный процесс у нас был, – цитирует Хартли официальный сайт "Барыса". – В течение шести дней мы занимались нашей скоростью, нашей физикой. Несмотря на все это, мы должны отдать должное "Барысу". Мы провели достаточное количество времени в нашей зоне по ходу игры.

Первый период для нас был очень хорошим. С помощью голов Кирилла Петрова и Ильи Михеева, а затем и с помощью нейтрализации большинства, блокирования бросков, хорошей игры Игоря Бобкова, мы добились нужного результата. Было непросто, потому что здесь отличная атмосфера, здесь всегда приятно играть. "Барыс" – хорошая, мастеровитая команда. Вдвойне приятно победить.