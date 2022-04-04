«Хочу взять небольшой перерыв». Боб Хартли объявил об уходе из «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли заявил, что в следующем сезоне не будет работать с командой.

«Когда второй раз я подписывал контракт с «Авангардом», у меня были мысли, что это мой последний контракт. Помимо хоккея, у меня есть семья.

Говорят, что я не хочу ехать в Омск, но это не так. Потому что когда я принял предложение «Авангарда», я рассчитывал ехать в Омск. И если есть то, о чем я жалею за эти 4 года, так это то, что мы так и не сыграли в Омске.

Для меня пришло время побыть с семьей. У меня две прекрасные внучки: одной исполнится четыре года, другой — два. Я ни разу не распаковывал с ними подарки, не был на дне рождения — это то, чего мне не хватало. Сейчас я хочу взять небольшой перерыв», — заявил Хартли.

Под руководством 61-летнего специалиста команда дважды играла в финалах Кубка Гагарина, причем в 2021 году омичи завоевали главный трофей КХЛ, обыграв в финальной серии московский ЦСКА.

В нынешнем сезоне омский клуб дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступил «Металлургу» (3-4 в серии).