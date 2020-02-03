Г лавный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:2 ОТ).

— Мы провели довольно сильную выездную игру, но начало третьего периода нас немного откатило назад, — цитирует Хартли официальный сайт «Металлурга». — Мы совершенно не в своем стиле откатились, «Магнитка» применяла достаточно серьезный прессинг, но если посмотреть на гол Антипина — это прекрасный пример того, как мы отошли назад, что совершенно не в нашем стиле, и Виктор прошел через нашу защиту. После этого хозяева получили дополнительную энергию, и хотелось бы нам провести третий период лучше, чем мы его провели на самом деле. Играть в овертайме это все равно что подбрасывать монетку. Был замечательный момент у нас при выходе «2 в 1», когда Бек бросал, и был момент у Магнитогорска, который «Металлург» реализовал. Сейчас у нас перерыв и после него мы с новыми силами вернемся к игре.

— Что с Манукяном, каков характер повреждения?

— Пока все выглядит довольно серьезно, но мы будем делать обследование сегодня, завтра, может быть и послезавтра, и только тогда поймем, насколько серьезная травма.

— Что случилось в том моменте?

— У меня еще не было возможности посмотреть видео, но по первому впечатлению — это было игровое столкновение, оно произошло около ворот. Там был серьезный траффик, поэтому сразу увидеть момент не удалось.