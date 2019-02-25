Боб Хартли - о плей-офф КХЛ: "Я столько лет в хоккее. И никогда не выбирал себе соперника"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли в интервью "СЭ" отметил, что для него не имеет значения, с какой из команд начинать плей-офф КХЛ. Сегодня омичи в первом матче серии примут "Ак Барс".

– Какого соперника вы бы хотели в первом раунде плей-офф, если бы была возможность выбирать?

– Да без разницы. Я столько лет в хоккее. И никогда не выбирал себе соперника (разговор состоялся до последнего игрового дня регулярки КХЛ, когда еще не было известно, что "Авангард" сыграет против "Ак Барса". – Прим. СЭ"). Во-первых, это непрофессионально. Во-вторых, этим ты только испортишь себе все, что обернется неудачливостью. Есть хорошая французская поговорка: "Кто выбирает себе путь, всегда делает неверный выбор". "Автомобилист" – сильнейшая команда "Востока" на протяжении всего сезона. А "Ак Барс", "Магнитка", "Барыс", наша команда – посмотрите на показатели и поймете, что мы все примерно равны по силе. Там разница – "чуть-чуть" (Хартли произнес это по-русски. – Прим. "СЭ"). Так что плей-офф будет крутым. Потому что никто не знает, какими будут исходы. Не мы, тренеры. Если бы мы знали наперед, кто кого обыграет – зачем вообще играть?

– Но вы же наверняка знаете историю сборной Швеции на Олимпиаде в Турине. Они выбирали. И их выбор оказался верным.

– Знаю, конечно. И такое происходило не единожды. Но я всегда работал, нацеливая игроков только на победу. В каждом отдельно взятом матче. И лучше брать все в свои руки, чем на что-то надеяться. При том что в плей-офф столько непостижимых вещей, которые невозможно контролировать. Игра вратарей, травмы, большинство – ты же не знаешь, будут соперника удалять или нет. Будешь ли ты обстукивать штанги или шайбы все-таки будут залетать. В плей-офф столько всего может происходить, что нужно быть готовым ко всему. И при этом быть с честным с хоккеем. А дальше уже выясняется, кто же сильнее. (Игорь Еронко)

Полная версия интервью Боба Хартли