Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от победы над «Ак Барсом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Как вы оцените игру «Ак Барса»?

— Это лучшая команда нашей конференции с первого дня сезона. И с ними очень сложно играть. Но парни провели отличный матч. Я не стану никого выделять. Это командная победа. Широков молодец, забил два гола. Но ведь и Бобков отлично поработал, не пропустив ни шайбы. И наше меньшинство здорово выглядело. Мы играли всеми четырьмя тройками, тремя парами защиты. Когда ты играешь на ноль, нельзя выделять кого-то одного. Здесь постарались абсолютно все.

— Какие перспективы у подписанного защитника Семена Ручкина оказаться в основном составе?

— Мне нравится то, что я вижу в исполнении Ручкина. Он очень мобильный защитник, хорошо видит площадку, с броском. Ему, конечно, тяжело, как и Гарипову, потому что они не проходили с нами тренировочный лагерь, потому что им нужно влиться в систему, им нужно подтянуть кондиции. Но это нормально. Мы работаем с ними, пытаемся перезагрузить, объяснить все. Думаю, после перерыва он появится. Но с ним нет нужды спешить. У нас сейчас нет такого количества травм в обороне. (Игорь Еронко)

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