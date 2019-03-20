Боб Хартли – о фоле Дитца против Шумакова: "КХЛ разберется"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли подвел итоги четвертого матча полуфинала "Востока" против "Барыса" (3:1). Счет в серии – 3-1 в пользу "ястребов".

– Сегодня произошло так много за время матча. Первый период я бы оценил как нормальный – мы играли не так, как хотелось бы. Второй период – а тут эта задержка со светом, никогда не знаешь, как она повлияет. И я хочу сказать спасибо нашим хоккеистам, которые правильно отреагировали на этот момент и продолжили играть, как надо. Наш молодой хоккеист Яремчук забил свой первый гол в первой смене в плей-офф, это отличное достижение для него. Думаю, что шайба Чудинова от синей линии подкосила "Барыс" – такое редко происходит.

– Что с Шумаковым?

– Сергея увезли в больницу, его проверяют сейчас.

– "Барыс" вел охоту на Шумакова?

– Можно ожидать чего угодно на такой стадии плей-офф. Не знаю, в чем был смысл таких действий. Лига разберется. (Алексей Шевченко)​

Шумакова увезли в больницу после травмы в матче с "Барысом". Фото