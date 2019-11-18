Боб Хартли: «Мы были близко к тому, чтобы показать идеальную игру»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:1).

— Мы были близки к тому, чтобы показать идеальную игру, — приводит слова Хартли оициальный сайт «Авангарда». — Все потрясающе сработали: Мартынов, Войнов, Покка, Бондарев. Они проделали выдающуюся работу. С учетом того, что многие ребята борются с простудой, с учетом травм, от которых страдает наш клуб. Поработали и нападающие, и защитники. Отмечу Спиценко, который показал, что станет хорошим защитником. Здорово работало большинство, меньшинство, выручал Бобков. Когда каждый выкладывается по полной, приходит результат.

Могу только похвалить Широкова, это заслуженный гол. Мы здорово давили, затем Широков ринулся на ворота. Не знаю, было это намеренное движение или шайба соскочила. Главное, что она пересекла ленточку. Этот гол мне чем-то напоминает гол Кучерова. Не так важно, красивый или «мусорный» гол. Главное — одержать победу.