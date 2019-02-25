Боб Хартли: "Мы будем скрывать свои слабости, как Хабиб"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли в интервью "СЭ" отметил, что команда не должна раскрывать свои слабости. Сегодня омичи начнут серию первого раунда Кубка Гагарина против "Ак Барса".

– Хорошо. А слабости у "Авангарда" есть?

– Их нужно скрывать. Знаете, это как с Хабибом. Хабиб – супербоец. Но знает, что в каких-то аспектах он не настолько хорош, как в других. И не будет о них распространяться. Чтобы соперники не могли этим воспользоваться. У нас в плей-офф – все то же самое. Ты используешь свои сильные качества и скрываешь слабости. В целом, у нас очень хорошая команда. Какие-то вещи мы делаем очень хорошо. Какие-то – могли бы делать чуть-чуть лучше. Будем как Хабиб: играть от преимуществ и не выставлять напоказ слабости.

– Вы фанат ММА?

– Я фанат всех видов спорта. Жорж Сен-Пьер, Хабиб, Макгрегор – большие люди. А я бывал на боксе, на рестлинге, на боях ММА. Теннис, футбол, волейбол, гольф… Я люблю спорт.

– Хабиб хотел подраться с Сен-Пьером.

– Но Жорж завершил карьеру. Я бы посмотрел на их схватку. Сен-Пьер и Хабиб – мои любимчики. (Игорь Еронко)

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