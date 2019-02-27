Боб Хартли: "Могло стать 3:3. Нас выручил Бобков"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли подвел итоги второго матча серии первого раунда плей-офф КХЛ против "Ак Барса" (6:3).

– Кое-что мы поменяли в подготовке к игре. Командная самоотдача сегодня была на уровне, – сказал Хартли. – Мы полностью контролировали ход игры, уверенно вели в счете: Но потом пропустили два гола в большинстве. Этот момент все изменил. Могло стать 3:3. Нас выручил Бобков, хотя на скамейке уже подумали, что это гол. Вскоре сами забили в большинстве. Эти эпизоды и стали ключевыми в матче, который получился очень увлекательным.

– В третьем периоде сознательно играли на удержание, или "Ак Барс" заставил?

– Сочетание обоих факторов. Это вопрос человеческой натуры. В плей-офф вести в счете и начинать период в формате "4 на 4" – не лучший вариант. Обороняешься и забываешь о нападении. Понадобилось несколько смен, что команда пришла в норму.

– Что с Петровым?

– Он катается с нами и тренируется, должен быть готов к третьей игре. Пока рассматриваем разные варианты по составу на этот матч. Свежей крови добавим или оставим тех же ребят, посмотрим. Кирилл – здоров и готов играть.(Михаил Зислис)