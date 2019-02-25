Боб Хартли: "Мне звонят из Канады и спрашивают о России"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли в интервью "СЭ" отметил, что североамериканцы представляют жизнь в России тяжелой.

– Тэйлор колотит шайбу за шайбой, чего от него было трудно ожидать. Вы просматривали его перед тем, как приобрести?

– Мне не нужно было его просматривать. Я знал его. Он играл против моих команд. Мне в принципе не нужно просматривать североамериканцев, которые приезжают в НХЛ. Они все мне знакомы и известны. Будучи тренером в КХЛ, ты должен знать всех в Северной Америке, кто мог бы тебя усилить. Тех, кто завершает карьеру в НХЛ. Тех, кто болтается между АХЛ и НХЛ. Всегда нужно быть готовым. Игроков, которые могли бы приехать, много. Прелесть КХЛ в том, что лига не стоит на месте, прогрессируя. Трагедия "Локомотива" многих отпугнула. Она отпугнула и меня. Я отказался от нескольких предложений. Когда мне звонили, я даже переговоров не начинал. Сразу говорил нет. Россия меня пугала. Но теперь я тут. И мне звонят хоккеисты. Спрашивают о гостиницах, о самолетах, о стиле жизни в России. Потому что Россия изображается в Северной Америке как место, где тяжело находиться. А это неправда. В Канаде тоже бывает тяжело. (Игорь Еронко)

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