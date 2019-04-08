Боб Хартли: "Матч мог завершиться как угодно, все зависело от мелочей. Хочу поблагодарить "Салават" за прекрасную серию, их команда росла по ходу сезона"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли прокомментировал победу над "Салаватом Юлаевым" в шестом матче финала Востока. Он отметил, что игра могла завершиться как угодно, так как все зависело от мелочей.

Это был самый длинный матч сезона-2018/19, самый продолжительный матч в финале Востока (прежний рекорд равнялся 98:59) и самый длинный матч в истории "Авангарда" в КХЛ.

– Прежде всего, хочу поздравить болельщиков "Авангарда" с этим успехом, – приводит пресс-служба КХЛ слова Хартли. – Это великолепная история, учитывая наш переезд из Омска. Хочу поблагодарить "Салават Юлаев" за прекрасную серию, их команда росла по ходу сезона. Сегодняшний матч мог завершиться как угодно, все зависело от мелочей. Мы могли закончить 7:6, но закончили 1:0 – оба вратаря работали великолепно.

"Авангард" вышел в финал Кубка Гагарина. Его соперник определится во вторник в седьмом матче между ЦСКА и СКА.

"Авангард" вырвал победу у "Салавата Юлаева" в третьем овертайме и вышел в финал Кубка Гагарина!