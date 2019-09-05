Боб Хартли: «Люблю ходить на Красную площадь. Просто сижу там на скамеечке»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли в интервью «СЭ» рассказал, как отвлекается от хоккея в России.

— Люблю ходить на Красную площадь. Просто сижу там на скамеечке. А зимой выходил там на каток. Катался, смотрел на людей и анализировал их. Интересно же — ты на другом краю Земли. И где бы ты ни был, нужно уважать местные обычаи и привычки. Строго говоря, некоторые люди считают, что только их поведение — правильное. Они, конечно, не особенно правы, но понимаешь это, только поездив по миру. У всех своя «правильность». Но если в России живут так, как живут, я буду жить так же.

У меня есть ушанка — Ковальчук мне ее подарил. Я хожу в «Пушкинъ» и ем там пельмени, пироги с мясом, борщ. Потому что это часть русской культуры. Я счастливчик, потому что могу посмотреть на что-либо другим взглядом. Поэтому же легко понимаю любых людей. Помню, в Канаде у меня спрашивали: «А русские вообще улыбаются?». Улыбаются, конечно. Но я помню еще, как Козлов мне рассказывал, что во времена СССР, если будешь улыбаться, идя по улице, кто-то может подойти и сказать: «Ты чего улыбаешься?». Конечно, это отложилось в сознании людей. Но это ведь меняется. И мне нравится в России. Даже сложности нравятся: когда я не понимаю, куда идти или что выбрать в меню, всегда найду кого-то, с кем найду общий язык, даже если он знает по-английски два слова. Как и я — по-русски. Это только помогает мне в работе тренером. (Игорь Еронко)

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