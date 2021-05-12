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Боб Хартли — кандидат на пост главного тренера «Рейнджерс»

18:24
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Главный тренер «Авангарда» и сборной Латвии Боб Хартли может возглавить «Рейнджерс», сообщает NY Post.

По информации источника, 60-летний канадец является одним из кандидатов на должность, которая стала вакантной после увольнения Дэвида Куинна.

Также, на этот пост претендуют: Жерар Галлан, Рик Токкет, Джон Торторелла, Майк Бэбкок и Патрик Руа.

Куинн работал с командой с мая 2018 года. По итогам нынешнего сезона клуб из Нью-Йорка не смог попасть в плей-офф.

Ранее своих постов лишились президент «Рейнджерс» Джон Дэвидсон и генеральный менеджер Джефф Гортон. Их обязанности на себя взял Крис Друри.

Дополнительная информация:

https://nypost.com/2021/05/12/rangers-fire-david-quinn-with-eye-on-experienced-replacement/

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