Главный тренер «Авангарда» и сборной Латвии Боб Хартли может возглавить «Рейнджерс», сообщает NY Post.

По информации источника, 60-летний канадец является одним из кандидатов на должность, которая стала вакантной после увольнения Дэвида Куинна.

Также, на этот пост претендуют: Жерар Галлан, Рик Токкет, Джон Торторелла, Майк Бэбкок и Патрик Руа.

Куинн работал с командой с мая 2018 года. По итогам нынешнего сезона клуб из Нью-Йорка не смог попасть в плей-офф.

Ранее своих постов лишились президент «Рейнджерс» Джон Дэвидсон и генеральный менеджер Джефф Гортон. Их обязанности на себя взял Крис Друри.