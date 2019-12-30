Боб Хартли: «Как тренер, я обязан подвести Зернова к плей-офф»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:1).

— Очень хорошее стремление к победе продемонстрировала наша команда, — приводит слова тренера официальный сайт команды из Челябинска. — Необходимо отдать должное «Трактору» — с первых минут матча они хорошо двигались, смогли забить первый гол в большинстве, но начиная со второго периода все начало получаться у нашей команды. Все четыре звена, несмотря на потерю Емелина, показали хорошую игру. Начали забивать голы, все получалось. В третьем периоде хорошо показали себя в обороне, забросили две шайбы. Необходимо отметить возвращение Дениса Зернова, который сыграл свой первый матч в сезоне перед своими родителями — они смотрели сегодняшнюю игру с трибун. Также нужно отметить нашего вратаря Эмиля Гарипова у которого сегодня первая победа. Сейчас мы возвращаемся домой с хорошим настроением, будем встречать Новый год с приподнятым состоянием духа. Всех болельщиков с наступающим праздником.

— Остались довольны игрой Дениса Зернова?

— Зернов сыграл хорошо. Конечно, нужно не забывать, что это его первая игра в сезоне. Многие сыграли уже по 40 матчей к этому времени. Как тренер, я обязан подвести Дениса к плей-офф. Сейчас нужно быть крайне осторожным в отношении с Зерновым. Естественно, он допущен к игре нашим медицинским блоком, но в тоже время, нужно быть максимально аккуратным, выпуская его сейчас. В плане игры, конечно, были у него где-то хорошие моменты, где-то, немножко, он не успевает. Так будет по ходу всего оставшегося чемпионата, будут взлеты, будут падения. Это неизбежно, потому что первая игра. Очень много времени не играл Денис, как вывод, нужно дать время. Просто нужно дать время и подвести его нормально к плей-офф.

— Какая серьезность травмы у Емелина?

Мы пока не знаем. Мы видели, что он влетел в ворота на полной скорости. В ближайшие пару дней мы будем разбираться, смотреть. Будем надеяться, что все обойдется, что это легкая травма.