Боб Хартли: «Игра с «Амуром» получилась немного сумасшедшей»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:1 Б).

— Игра получилась немного сумасшедшей, — цитирует Хартли официальный сайт КХЛ. — Нужно отдать должное «Амуру»: они два периода не давали нам пространства, но в третьей двадцатиминутке нам удалось сравнять счет. Этот гол оказался очень важным. После этого у нас были шансы в овертайме.

В серии послематчевых бросков мы уступали 0:2, но попытки Макмиллана и Пьянова вернули шансы на успех, а Шумаков принес победу. Отметил бы, безусловно, лучшего игрока сегодняшнего матча Игоря Бобкова.