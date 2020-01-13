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Боб Хартли: «Игра с «Амуром» получилась немного сумасшедшей»

19:41
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:1 Б).

— Игра получилась немного сумасшедшей, — цитирует Хартли официальный сайт КХЛ. — Нужно отдать должное «Амуру»: они два периода не давали нам пространства, но в третьей двадцатиминутке нам удалось сравнять счет. Этот гол оказался очень важным. После этого у нас были шансы в овертайме.

В серии послематчевых бросков мы уступали 0:2, но попытки Макмиллана и Пьянова вернули шансы на успех, а Шумаков принес победу. Отметил бы, безусловно, лучшего игрока сегодняшнего матча Игоря Бобкова.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2020/01/13/464518.html

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