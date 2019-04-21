Боб Хартли: "Хотел бы видеть Ковальчука в "Авангарде"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли прокомментировал информацию о том, что Илья Ковальчук может перейти в его команду. Он отметил, что принял бы такого игрока в своей команде.

– Я слышал, что Илья Ковальчук подумывает присоединиться к вам в "Авангарде".

– Может, и так, но я об этом ничего не знаю. У него же контракт еще на два года.

– Всегда можно подписать бумаги о добровольном завершении карьеры.

– У него же контракт "35+". С этим есть какие-то сложности, насколько я помню. На самом деле я пытался выйти с ним на связь пару недель назад, но не смог дозвониться.

– Но вы бы хотели видеть Ковальчука у себя?

– Конечно, ведь я люблю Ковальчука. Я оказался в "Авангарде" только благодаря ему. Он убедил меня том, что мне нужно возглавить эту команду. (Игорь Еронко)