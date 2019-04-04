Боб Хартли: "Хартикайнена должны были удалять до конца"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли поделился впечатлениями от победы над "Салаватом"​ (4:2) в четвертом матче финала Восточной конференции. Счет в серии – 3-1 в пользу "ястребов".

– Мы здорово ответили на поражение в третьем матче. У нас было отличное командное собрание за день до игры. С первых же дней мы культивировали в команде уважение к себе, гордость за себя, которая подразумевает следующее: никогда не проигрывать два матча подряд в плей-офф. И мы разошлись, даже не думая о всей встрече. Думали только о первых 20 минутах. Нужно было позволить Бобкову войти в игру, Михееву, который вышел после травмы, полученной Беком, Тальбо. И все вышли и показали то, что надо было. Михеев летал. Мы были сконцентрированы. Эмоций хватало, но это нам не мешало. Мы добились классной победы.

– Что с Беком? Сильное повреждение?

– У него все в порядке.

– Вы постоянно разговариваете с судьями. Спорите с ними. Это элемент психологического давления?

– Я и с игроками много разговариваю. Со всеми много разговариваю. Я высказывал судьям претензии по тому, что Хартикайнен выскочил на лед в концовке первого периода. Там была стычка, а он вышел шестым. Его за это должны были удалить до конца игры. Он вышел шестым после остановки игры во время стычки. (Алексей Шевченко)